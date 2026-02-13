「新馬戦」（１５日、東京）日曜東京３Ｒ（ダート１６００メートル）に出走するモンスターラッシュ（牡３歳、父クリソベリル、美浦・高木）の母は門別でデビュー後、船橋へ移籍。牝馬ながら東京ダービーを制するなど、大活躍したクラーベセクレタ。父も母も砂で実績を残した将来を嘱望される血統馬だ。先週は除外となり今週へスライド。気になる状態面の変化にも、高木師は「除外の心配はないですし、追うごとに良化していま