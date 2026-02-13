長寿の秘訣（ひけつ）は左足にあり――。6月で41歳になる日本ハム・宮西が臨時コーチを務める元中日の山本昌氏の指導を仰ぐため2軍の国頭から1軍の名護に限定参加した。ブルペンではリリースの際の左足の位置を指摘され「昔はユニホームの裾に土が付いていたが、確かに年々付かなくなっている」と気付かされた。近年は体重移動を重視して軸足の膝に土が付くほど沈み込む投手は少なくなったが、同氏は「（重心が）上がってくる