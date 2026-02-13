WBC日本代表のソフトバンク・周東が、チームの宮崎キャンプを打ち上げた。あす14日から侍ジャパンの合宿に合流する予定で「いろいろ（心境は）行ってから変わるのかなと思います。やりたいことはできています。ここから良い方向にと思っています」と話した。小久保監督からは「プレッシャーのある中で頑張れよ」とエールを送られた。