「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）連勝でチャンピオンズＣを制したダブルハートボンドが栗東坂路でポイントネモ（４歳１勝クラス）と軽快な併せ馬。乗り手の仕掛けに応える形でラストまで脚を伸ばし、４Ｆ５３秒４−３９秒０−１２秒４を刻んで２馬身先着した。大久保師は「５３秒くらいでしまいをしっかりやって、前をかわしてほしいという指示。その通りで満足のいく動きだった」と目を細めた。デビューから一貫し