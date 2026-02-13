勝者が進む道は…。立ち技打撃格闘技イベント「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤО２０２６」（３月２８日、東京・両国国技館）で、?神童の弟?こと那須川龍心（１９）が挑むＲＩＳＥスーパーフライ級王座の展望を伊藤隆代表（５５）が語った。龍心は昨年、ＲＩＳＥフライ級王座を返上しスーパーフライ級に転向。その後も快進撃を続けて王座決定戦が決定し、バンタム級転向の花岡竜が返上したベルトを、同級３位の長谷川海翔（２０）