6年ぶりに古巣・日本ハムに復帰した有原が合流3日目で初めてブルペン入りした。捕手を立たせたまま、フォームや指のかかり具合などを確認しながら直球のみ15球。「順調に来ている。次の投球からは（捕手が）座っていけるかな」と見据えた。見守った新庄監督から笑顔で声をかけられ「ブルペンまで来ていただいてうれしい」と感謝した。