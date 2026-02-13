ソフトバンクの?投げる哲学者?大関友久投手（２８）が「第二章」のシーズンへ歩みを進めている。宮崎春季キャンプ第３クール最終日となった１２日、初めて２日連続でブルペン入り。当初は予定になかったというが「立てた仮説がちょっと違うなと感じて（練習中に）また新しく仮説が出てきたので、今日のうちに試したかった」と、実験さながらに投球を重ねた。昨季は最高勝率のタイトルをつかんだ左腕。キャンプでも独自の調整ペー