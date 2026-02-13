昨年10月に開幕した2025-26 大同生命SV.LEAGUEのレギュラーシーズンは後半戦に突入した。リーグ初年度の昨季は8勝36敗の最下位に終わったヴォレアス北海道は現時点で、勝ち星は6つ。順位は9位と一概に「好成績」とは言えないものの、まだまだ続くシーズンで昨季以上の成績を残さんと息巻く。もっとも昨年12月の「令和7年度天皇杯 全日本バレーボール選手権大会」でチーム史上最高成績