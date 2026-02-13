ソフトバンクの秋広が、王貞治球団会長から授かった金言を生かし、フリー打撃で成長の跡を見せた。身長2メートル1、体重107キロの恵まれた体格から豪快なスイングで柵越えなど長打を連発。この日が宮崎視察の最終日だった王会長は「だいぶ良くなったね。構えが大きくなった。自信を持っていい」と目を細めていた。前夜、若手野手約10人が王会長から名指しで呼び出された。急きょ30分間ほどのミーティングが開かれ、打撃時の重