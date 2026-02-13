◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日スピードスケート・ショートトラック（2026年2月12日ミラノ・アイススケートアリーナ）女子500メートル決勝でサンドラ・フェルゼブール（オランダ）が41秒609で優勝した。スタートはやり直しとなったが、一気に前に出て先頭へ。アリアナ・フォンタナ（イタリア）ら他を寄せ付けず、一度も先頭を譲ることなく独走状態でフィニッシュした。準決勝では41秒399をマークして世界新記録を