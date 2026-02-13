「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）サンライズジパングはパドックをスクーリング。自ら愛馬を引くシーンもあった前川師は「前日に追い切った反動もなく、順調に来ています」とうなずく。枠は１番（馬番は?）に決定。「広いコースなので、枠順や展開に左右されずレースができるのではないかと思います」と冷静に受け止めた。技術調教師だった一昨年は矢作厩舎の一員として参戦し、フォーエバーヤングの