「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１２日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉１０月京都の新馬戦Ｖ後は休養していたコウギョク（牝、昆）が帰厩。水仙賞（２８日・中山、芝２２００メートル）か、同日の中山６Ｒ・１勝クラス（牝芝１８００メートル）を予定している。７日の京都１勝クラスを制したスマートジュリアス（牡、中村）は昇竜Ｓ（３月１