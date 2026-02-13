湯河原町役場（資料写真）神奈川県湯河原町は１２日、総額２１２億２００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計、総額とも２年連続で過去最大を更新した。歳入は、町民税が２・９％増の１３億８９００万円。個人町民税は所得の増加などで２・７％増を見込む。４月から県内で初めて導入する宿泊税について、町は１億８６００万円の歳入を見込む。全額を観光振興のために使い、観光に関係する団体への助成金や補助