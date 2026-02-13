ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）の今後に注目が集まるなか、元世界王者がモンスターの対戦候補を?採点?した。ボクシングの元ＷＢＡスーパーフェザー級スーパー王者・内山高志氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅ「内山高志ＫＯチャンネル」で、井上の対戦候補について取り上げた。かねて候補の一角だったＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（英国）は、今月７日に挑戦者ブランドン・フ