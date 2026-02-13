ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートアイスダンス・フリーダンス（１１日＝日本時間１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）で、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が合計２２５・８２点をマークして金メダルを獲得した。しかし採点に不正があったとして、僅差で銀メダルとなったマディソン・チョック、エバン・ベーツ組の地元米国で大きな波紋を呼んでいる。?フルシゼ?は結成わずか１年目