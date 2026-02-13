社内外のクリエイター育成・発掘に加え、生成AIでアニメやドラマ、CMなどを創出へ――テレビ朝日ホールディングスは12日、2016〜2029年の新経営計画を発表。AIクリエイター集団「AIクリエイティブスタジオ」を新設し、AIを活用したコンテンツ開発を推進する方針を示した。テレビ朝日本社＝東京・六本木「AIクリエイティブスタジオ」では、新番組『AI大作戦』を制作。テレビ朝日とグループ会社のクリエイターの育成に加え、一般のAI