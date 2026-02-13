フィギュアスケート界のレジェンドとして?皇帝?と称されるエフゲニー・プルシェンコ氏が、美容整形手術を受けて話題を呼んでいる。ロシアメディア「チャンピオナット」は、昨夏にプルシェンコ氏が美容整形を受けたことを報道。「エフゲニーは、モスクワの著名な外科医ティムール・ハイダロフ氏による手術を受けた。眼瞼形成術で、まぶたの余分な皮膚を除去したり、目の形を整えたりする手術だ」と目元を?お直し?したという。