ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプ決勝（１２日＝日本時間１３日）が行われ、小野光希（２１＝バートン）は１本目にフロントサイド１０８０の大技を決めるなど、８５・００点をマーク。雪が降りしきり転倒者が続出する難コンディションの中で銅メダルを獲得した。小野は銅メダルが確定すると、両手で顔を覆って感涙。前回２０２２年北京五輪では９位に終わっていたが、表彰台に上がってリベンジを果たした。