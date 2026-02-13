「交代したの、つい最近では?」――視聴者の感覚と現実のギャップが話題になっている。NHKは12日、2026年度の主な番組キャスターを発表。平日朝の情報番組『あさイチ』(毎週月〜金曜8:15〜)MCの博多華丸・大吉の担当期間が9年目に突入し、初代の井ノ原快彦＆有働由美子コンビを超えることになった。博多華丸・大吉＝2018年4月2日の担当初回生放送後の取材会より『あさイチ』は2010年3月29日にスタート。井ノ原と有働のコンビネーシ