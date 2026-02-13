「もうお別れなんだと思ったら、すごい寂しいです」――有村架純の言葉が、番組の歴史を物語る。日本テレビ系バラエティ番組『ニノさん』が、20日(19:00〜)に放送される2時間スペシャルで、レギュラー枠の最終回を迎える。二宮和也今回は、赤楚衛二、阿部詩、有村架純、浦川翔平、多部未華子、吉田鋼太郎、渡辺謙という番組ゆかりのゲストが集結。二宮和也、菊池風磨、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、ガンバレルーヤ、3時のヒロイン