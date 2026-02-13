男子スノーボードクロスミラノ・コルティナ五輪の男子スノーボードクロスが12日に行われた。転倒あり、接触ありのスリリングな種目で、中継から届く声に反響が広がっている。4人1組でレースを行い、上位2人が次のラウンドに進み、頂点を争うスノーボードクロス。転倒や接触はつきもので終盤の逆転劇、写真判定もあって人気の種目だ。中継で解説を務めたのは、2006年トリノ五輪のパラレル大回転に出場した鶴岡剣太郎さん。選