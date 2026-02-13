子ども時分、大人から怒られた後の正しいふるまいがわからなかった。長時間正座をさせられた後にスッキリ気持ちを切り替えることなどできるわけもなく、神妙な顔を続けていればいつまでそんな顔をしているんだと怒られるし、気持ちを切り替えて普段通りに振る舞えば反省しているのかと怒られる。正直今でも最適解を見つけられていないため、ひたすら相手の顔色を伺い続ける私に夫が苛ついていることがあるのもわかっている。そんな