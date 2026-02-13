就職・転職活動において、企業と応募者は対等な立場であるはずだ。しかし、中には応募者をまったく尊重しない、失礼な面接官も存在する。埼玉県の60代男性（事務・管理／年収600万円）から、ある人事コンサル会社で受けた圧迫面接の体験談が寄せられた。（文：篠原みつき）「なんで応募したの！」と言わんばかりの拒絶反応転職エージェントから「キャリアアドバイザー」の求人を紹介された男性。「いきなり社長面接」を受けること