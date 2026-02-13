AIを医療機器に組み込み診断や手術を支援する動きが加速する一方で、AI対応機器に関する不具合や患者負傷の報告も増えており、規制当局側の監視体制が追いつくのかが課題になっています。ロイターは2026年2月9日、AIを組み込んだ手術用機器で不具合報告が急増した事例を取り上げ、FDA(アメリカ食品医薬品局)に集まる報告の実態について独自の調査結果を報告しました。As AI enters the operating room, reports arise of botched s