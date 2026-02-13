阪神は１２日、石井大智投手（２８）が同日に沖縄から帰阪して大阪府内の病院を受診した結果「左アキレス腱（けん）損傷」と診断され、ＷＢＣ日本代表を辞退する旨をＮＰＢに申し入れたと発表した。西武・平良に続く出場断念で、侍ジャパンは緊急事態に見舞われた。石井は１１日に行われた宜野座キャンプの紅白戦登板中に患部を痛めて緊急降板していた。西武・平良に続いて勝利の方程式の一角として期待していた阪神・石井も出