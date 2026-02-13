先週は“４日競馬”でした。雪で中止になった７日の東京８Ｒに騎乗予定でしたが、もう馬場にうっすらと積もり出していたんですよね。しかも、当日は９、１０、１１Ｒが芝。馬場が滑ったりすることを考えると中止も仕方ないでしょう。土、日ともに関東でしたから、外に出ることもなく、調整ルームの中で４日も生活。本当に長かった。その最終日の東京新聞杯はシャンパンカラーで４着でした。直線で進路がない場面がありながらも