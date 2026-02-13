日本マクドナルドはきょう13日より、ハッピーセット「ひみつのアイプリ」、「のりのりタイムズ!!」を、期間限定で販売する。【画像】あそべるシールブック「のりのりタイムズ!!」全3種ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」は、『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』で人気のアニメ・玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』と、4月から特別再編集版を放送開始する『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観が楽しめる