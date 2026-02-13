最終章『ウィキッド 永遠の約束』が、3月6日に全国で公開される。それを記念して、同日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後11：54※放送枠1時間拡大）では、前作『ウィキッド ふたりの魔女』を地上波初放送する。【場面写真】『ウィキッド ふたりの魔女』名シーン本作は、今から126年前の1900年に出版され、世界中で愛され続けているライマン・フランク・ボームの児童文学『オズの魔法使い』のサイドストーリ