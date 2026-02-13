最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が27日に公開されるのを記念し、テレビ朝日では昨年の大ヒット作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』を、21日午後6時30分から地上波初放送する。【画像】圧倒的な世界観！『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』場面カット『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、《映画ドラえもん45周年記念作品》として制作された完全オリジナルストーリー。“絵の中の世界”を舞台に