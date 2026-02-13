2月15日放送開始のテレビ朝日系特撮番組「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）に主人公弩城怜慈（どき・れいじ）の先輩捜査官・我藤泰斗役として出演する俳優藤本隆宏（55）がこのほど、日刊スポーツの取材に応じ、作品の魅力や思いを語った。同作は「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字をとった「PROJECT R.E.D.」第1弾。文字通り“赤いヒーロー”が活躍する。1982年（昭