石井の離脱は侍ジャパンにとって大きな痛手だ(C)産経新聞社ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選ばれていた、阪神の石井大智が故障のため来月開催の同大会出場を辞退することとなった。石井は2月11日、キャンプ地での紅白戦に登板した際、左足首の痛みを訴え緊急降板。検査の結果、「左アキレス腱損傷」と診断され、12日に代表辞退を申し入れたという。 【関連記事】【侍ジャパン】緊急事態勃発！平良に続き