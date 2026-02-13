フリーアナウンサーの小野寺結衣（34）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。TBSアナウンサーとの「カフェはしご」の様子を公開した。小野寺は「先日かみむとカフェはしご」とつづり、TBSの上村彩子アナ（33）とカフェ店内でくつろぐツーショットなどを披露。「ずっと渡せてなかった結婚祝いとずっと借りてたミニーカチューシャを渡せて、たくさん話せてスッキリ笑」と振り返り「雪だるまにはしゃいだりと、楽しい2月を過ご