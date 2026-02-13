歌手の岩崎宏美（67）が12日、インスタグラムを更新。ひな人形を飾ったことを明かした。岩崎は「昨夜，お雛様飾りました．一年に一度のお披露目です。すでに7段飾りの台も、他の方達もいないので，いまは三姉妹のために買ってもらったお雛様お二人だけ」と明かし、金びょうぶの前に座るひな人形を公開した続けて「飾る場所を考えたけれど、祖父からの聖徳太子の立像かざってる台はつかえないので、ちょっと申し訳ないけれどビクタ