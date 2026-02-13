モデルの谷碧（27）が12日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ドレス姿を投稿した。「タイの日差しでまた焼けてしまった」とデコルテや背中を大胆に露出した白いロングワンピースドレスショットを動画でアップした。笑顔でサングラスをかける際に両手をあげてワキも公開。クルリと回転しバックショットも披露した。ファンやフォロワーからも「可愛いすぎ〜」「とてもお綺麗」「やばいくらい美しい」「爽やかな笑顔