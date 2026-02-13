ブルワーズが１２日（日本時間１３日）、ウィリアム・コントレラス捕手（２８）と年俸９４０万ドル（約１４億４０００万円）の１年契約に合意。申請していた年俸調停は回避となった。米メディアによれば今回の契約には２０２７年の年俸１４５０万ドルの球団オプションが付いているという。今回の調停にはコントレラスが９９０万ドルを要求、球団提示は８５０万ドルだった。ブルワーズは昨年１１月にコントレラスとの１２００万