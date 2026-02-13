◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート・ショートトラック（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１２日＝富張萌黄】男子１０００メートル準々決勝が行われ、３大会連続出場の吉永一貴（トヨタ自動車）は２組４着で敗退した。１分２４秒０７９はタイムだけなら全体の４番目だった。各組上位２人がそのまま通過、３位の選手の中で上位２人が準決勝に進めるルールのため、準決勝進出はならなかっ