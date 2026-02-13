フリーアナウンサーに対して、ぺえが「会う前は大嫌いだった」と衝撃の告白。初対面で感じた強烈な違和感と、それを覆すまでのやり取りを赤裸々に明かした。【映像】ぺえが嫌いだったフリーアナウンサー2月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘