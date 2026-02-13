女優の釈由美子（47）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。入浴ショットを投稿した。「先週のオンエアに続いて来週も出演させていただきます温泉東海テレビ『美味温泉』」と報告。「伊勢志摩の温泉を訪れました温泉志摩の美しい絶景を眺めながら、美肌の湯を堪能」とつづり、海を見下ろす絶景を前に、バスタオルを巻いた状態ながら大胆にデコルテや背中を露出した湯けむりショットを公開した。さらに「志摩の食材を満喫