ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝が１２日（日本時間１３日）に行われ、１７歳のチェ・ガオン（韓国）が１回目に全身を激しく強打する大アクシデントに見舞われながら、金メダルの快挙を果たした。チェは１回目のランで技を行った際に大きくバランスを崩し、頭や背中、ヒザなどを強く打ちつけ、転倒したままその場で動けなくなった。救急隊が出動して担架も運び込まれたが、その後でしばらく