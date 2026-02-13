ドジャースは１２日（日本時間１３日）にキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）と１年４５０万ドル（約６億９０００万円）で再契約に合意したと発表した。キケは自身のインスタグラムに「他に何を期待していたんだ？３回連続は響きがいいよな」と投稿し、喜びを伝えた。キケは内外野を守ることができるユーティリティープレーヤー。投手も務め昨季は５試合に登板した。昨年左ヒジを痛め、７月に負傷者リスト（ＩＬ）