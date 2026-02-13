広島が宮崎・日南で1次キャンプを打ち上げた12日、OBで球団アドバイザーを務める黒田博樹氏（51）がスポニチの単独インタビューに応じた。1日に現地へ入り、11日まで献身的に動き回った同氏は、森下暢仁投手（28）に助言する際に自身にも学びがあったと強調。就任4年目を迎えた新井貴浩監督（49）の変化にも言及した。（取材・構成江尾卓也）――10、11日に紅白戦があり、例年より仕上がりが早い。その分、