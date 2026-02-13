広島が宮崎・日南1次キャンプを打ち上げ、1軍を離れる小園は侍ジャパン合流を前に万全な仕上がりに手応えを示した。「（WBC）本戦で打ちたいので、今打ちすぎたくない気もするけど。いい状態だと思います」。実戦形式はシート打撃と紅白戦2試合に出場し、1本塁打を含む計11打数7安打。11日のシート打撃では志願して外国人投手と対戦し、準備を済ませた。守備では出場が想定される遊撃や二塁に加え、自前でミットを調達して一塁