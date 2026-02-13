◇練習試合中日4―1ヤクルト（2026年2月12日北谷）WBC日本代表の中日・高橋宏が、今季初実戦となるヤクルトとの練習試合に登板し1回1安打無失点で2奪三振。14日から宮崎で始まる代表合宿を目前に控え、上々の仕上がりをアピールした。「（侍ジャパン投手コーチの）吉見さんが描いている状態で宮崎に入れると思います」4回から2番手で登板。代表では同僚となる中村悠に右越え二塁打を浴びたが、動じない。伊藤を外角直