女子ハーフパイプの競技を終え、感極まる小野光希。銅メダルを獲得した＝リビーニョ（共同）12日のスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、前回北京五輪9位の小野光希（バートン）が85.00点で3位に入り、日本勢2大会連続の銅メダルとなった。16歳の清水さらが84.00点で4位、工藤璃星（ともにTOKIOインカラミ）が81.75点で5位。前回銅メダルの冨田せな（宇佐美SC）は9位だった。17歳の崔ガオンが90.25点で、スキー、スノーボー