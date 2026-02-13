宮崎・日南での1次キャンプを打ち上げ、あす14日からの2次キャンプに備えて沖縄入りした。新井監督は「いい動きをしている選手が多い」と宮崎での12日間を振り返った一方、今後の実戦内容や結果次第では、新井政権下では過去に例がない沖縄キャンプ中の1、2軍入れ替えを辞さない構えだ。「みんな高いレベルで結果も内容も出してくれて競争してくれるのが一番いいですけど、沖縄で結果と内容が伴っていなかったら、また宮崎の方