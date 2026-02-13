2026年モデルの滑り出しは好調！ スペシャルエディションにも注目集まる スズキのフラッグシップモデル「Hayabusa（ハヤブサ）」の2026年モデルが、2025年12月24日に発売されました。「Ultimate Sport（究極のスポーツバイク）」をコンセプトに開発されたハヤブサ）は、1999年に初代モデル（GSX1300R Hayabusa）が登場した同社を代表する大型スポーツバイクです。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新ハヤブサ」です！ 画像で