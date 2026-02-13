浜松市は2月12日、2026年度当初予算案を発表し、中央区篠原地区に「道の駅」と「新武道館」をそれぞれ整備するための費用を計上しました。同地区の遠州灘海浜公園は、市が静岡県に建設を要望している多目的ドーム型スタジアムの建設予定地で、浜松市の中野祐介市長は「事業推進の後押しをしていきたい」と期待を込めました。 【写真を見る】「事業推進の後押しを」“多目的ドーム型スタジアム”予定地区に「道の駅」