「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプ・決勝」（１２日、リヴィーニョ・スノーパーク）１回目の試技で大きなアクシデントに見舞われた韓国の崔ガオン（１７）が３回目の試技で圧巻のパフォーマンスをみせ、９０・２５点をマーク。大逆転で金メダルを獲得した。３連覇を狙ったクロエ・キム（米国）は銀メダルに終わった。スノーボード種目で韓国が金メダルを獲得するのは史上初。今季３勝でＷ杯ランク１位