「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプ・決勝」（１２日、リヴィーニョ・スノーパーク）２大会連続出場の小野光希（２１）＝バートン＝が８５・００点で銅メダルを獲得した。同種目日本勢では２２年北京五輪の冨田せなに続く２大会連続のメダルとなった。１回目で圧巻の滑りをみせた。フロントサイドの９００から入ると、３本目のエアでフロントサイド１０８０を成功。５本のエアを完遂し、８５点のハイス