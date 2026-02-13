二宮町役場（資料写真）神奈川県二宮町は１２日、総額１９２億４５００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は１０５億３５００万円で２年連続で過去最大となった。歳入は、町税が前年度比１・４％増の３４億９３００万円、国庫支出金が８・２％増の１３億６６００万円、町債が２７・０％増の６億２５００万円。歳出は、建設が始まる町役場新庁舎の整備に４億２千万円、生涯学習センター大規模改修に２億３２０